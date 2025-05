Como o misterioso grupo SAULT chama à revolução sem nunca mostrar o rosto

Mas além disso, do currículo de ambos e de algumas figuras com quem trabalham, o que mais se sabe? E como conseguem gravar tantos discos bons em tão pouco tempo?

Inflo e Cleo Sol: casal está à frente do grupo SAULT Imagem: Divulgação

Voltemos no tempo até 2019, quando o então desconhecido grupo lançou dois singles e dois álbuns de forma praticamente anônima.

Praticamente porque quando as cópias físicas de "5" - o primeiro dos álbuns, o segundo chama-se "7" - chegou ao mercado em maio daquele ano apenas um nome aparecia em sua contracapa: Inflo.

O cara que já havia trabalhado com gente como Michael Kiwanuka, Jungle e Little Simz era creditado como o faz tudo no disco, bem como no seguinte. Mas e aqueles vocais maravilhosos? No ano seguinte, sem nenhuma entrevista, anúncio, single, clipe ou qualquer tipo de divulgação surgem mais dois trabalhos, "Untitled (Black Is)" e "Untitled (Rise)". E, mesmo sem nenhum alarde, a coisa explodiu.

O DJ Gilles Petterson pôs as mãos em uma cópia e tocou "Black is" na íntegra na BBC. Alguns mistérios começaram a ser desvendados e soube-se que colaboravam no SAULT os três supracitados, além de Chronixx, Jack Peñate e das cantoras Kid Sister e Cleo Sol - casada com Inflo desde... bem, ninguém sabe.