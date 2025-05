Kanye West revela intimidade com Bianca Censori e cita nazismo em música

No videoclipe, homens aparecem sem camisa e usam peles de animais. Na música, ele ainda cita sua ex, Kim Kardashian — sugerindo que a conversão ao nazismo se relaciona com a disputa pela guarda dos filhos.

Essa não é a primeira vez que Kanye West faz declarações polêmicas sobre o nazismo. O rapper já fez postagens antissemitas no X (antigo Twitter) e até posou com uma camiseta de estampa nazista.