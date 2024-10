Ex de Liam Payne escreveu sobre queda de varanda antes da morte do músico

O livro descreve uma relação tóxica entre o casal de protagonistas. Oliver se vicia em drogas, passa a agredir a namorada e chega a obrigá-la a abortar um filho deles. Ao saber que a companheira está grávida, ele reage enfurecido e a força a tomar uma pílula abortiva, sob ameaça de abandoná-la se não o fizer. A ingestão do medicamento gera complicações e Mallory acaba no hospital, sozinha.

À época do lançamento do livro, Maya confirmou que o romance é autobiográfico e que vivenciou a experiência de ser forçada ao aborto tal qual sua protagonista. "Tive, sim, algumas complicações [decorrentes da ingestão de pílula abortiva] e tive que ir sozinha para o hospital. Foi muito solitário ver homens dizendo: 'Vai parecer uma menstruação intensa, não vai ser tão doloroso, vai ser fácil'. Mas eu penso, você nunca passou por nada assim, então como você poderia saber? É por isso que quis incluí-lo no livro", disse ela à revista People.

Liam Payne confirmou, em 2021, ter lutado contra o vício em álcool e drogas. Em junho do ano passado, ele comemorou seis meses de sobriedade.

Morre Liam Payne

Liam Payne, ex-One Direction, morreu aos 31 anos Imagem: Reprodução/Instagram

Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu, aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. O cantor despencou de uma altura de aproximadamente 14 metros, sofreu fraturas e teve a morte confirmada por Alberto Crescenti, diretor de serviços de emergência da capital argentina.