Ex-namorada de Liam Payne expôs relação tóxica com o cantor em livro

Liam Payne, que morreu nesta quarta (16), aos 31 anos, teria vivido um relacionamento tóxico com a escritora Maya Henry, 23, entre 2018 e 2022.

O que aconteceu

A relação conturbada teria sido retratada por Maya em seu romance "Looking Forward" ("Esperando Ansiosamente", em português). Lançado há dois meses, o livro conta a história da jovem Mallory, que se envolve com o cantor de uma famosa boy band — como o One Direction, do qual Payne fez parte — e vê o namoro virar um pesadelo quando o rapaz começa a enfrentar problemas na carreira.

O personagem da história se vicia em drogas, passa a agredir a namorada e chega a obrigá-la a abortar um filho deles. Ao saber que a companheira está grávida, ele reage enfurecido e a força a tomar uma pílula abortiva, sob ameaça de abandoná-la se não o fizer. A ingestão do medicamento gera complicações e Mallory acaba no hospital, sozinha.