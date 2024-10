Após morte de Liam Payne, Simon Cowell cancela filmagens de programa

Simon Cowell, 65, cancelou as gravações do Britain's Got Talent após a morte de Liam Payne.

O que aconteceu

Uma postagem no X (antigo Twitter) informou que as filmagens do reality show foram adiadas. Um porta-voz da Fremantle UK, produtora do programa, confirmou ao Mirror: "Devido à trágica morte de Liam Payne, decidimos adiar as audições do Britain's Got Talent. Nossos pensamentos estão com os amigos, a família e todos que o amavam".

Simon Cowell ainda não prestou homenagem ao cantor. O produtor foi um dos responsáveis pelo sucesso de Payne, que participou do The X Factor. A banda One Direction foi formada no programa.