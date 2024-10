Como Liam Payne fez uma festa de 15 anos em Goiânia viralizar em 2021

Así encontraron la habitación del hotel desde donde cayó Liam Payne, el excantante de One Direction https://t.co/n86SzPv8jN pic.twitter.com/05enYom8BE

-- LA NACION (@LANACION) October 17, 2024





Famosos lamentaram a morte do artista britânico. Personalidades brasileiras, como Maisa e Fátima Bernardes, e internacionais, como Paris Hilton e Charlie Puth, se despediram do cantor. Os colegas de One Direction de Liam ainda não se manifestaram publicamente.

Fãs foram para frente do hotel em que Liam morreu. Dezenas de admiradores de Payne foram para a frente do Casa Sur, em Palermo. De lá, eles acompanharam o momento no qual o corpo do britânico foi levado em uma ambulância para hospital local.

Liam Payne estava na Argentina para prestigiar o show do amigo, Niall Horan. Os dois eram integrantes da banda One Direction.

Governo britânico solicitou informações sobre o acidente às autoridades argentinas. Ainda não há informações sobre quando o corpo será levado para o Reino Unido e detalhes sobre velório.