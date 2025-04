'Filho mais famoso de Leonardo': quem são os herdeiros do cantor sertanejo

Zé Felipe nasceu em 21 de abril de 1998, sendo o único herdeiro do cantor com a jornalista Poliana Rocha. Zé é cantor, casado com a influenciadora Virginia Fonseca e pai de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Matheus Vargas é o quinto filho do cantor Leonardo Imagem: Reprodução: Instagram

Matheus Vargas nasceu apenas 19 dias depois de Zé Felipe. O rapaz é fruto de uma relação extraconjugal do cantor com Liz Vargas, vocalista do Banana Split.

João Guilherme é filho de Leonardo com Naira Ávila, ex-dançarina do grupo Raça Pura Imagem: Reprodução/Instagram

João Guilherme, sexto filho de Leonardo, nasceu em 1º de fevereiro de 2002. Ele é fruto do relacionamento do cantor com a bailarina Naira Ávila. João é ator e namorou a atriz Bruna Marquezine.