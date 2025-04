Deborah Secco mostra luxos em hotel com diária de R$ 10 mil na Itália

Deborah Secco, 45, e a filha Maria Flor, 9, estão em viagem por Roma, na Itália.

O que aconteceu

Maria Flor escolheu Roma como destino da viagem com a mãe. A dupla chegou à capital italiana hoje, e já começou a explorar os pontos turísticos que a menina queria conhecer.

Elas se hospedaram no Hotel d'Inghilterra Roma, 5 estrelas no centro da cidade A recepção incluiu frutas frescas, doces, chocolates e bebidas zero. Deborah Secco também mostrou os travesseiros, bordados com as iniciais delas. As diárias em um quarto luxuoso no hotel podem passar de R$ 10.000.