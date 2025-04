Wegmann é descendente de única mulher a participar da Conjuração Mineira

Hipólita Jacinta Teixeira de Melo recebeu em sua fazenda a notícia da prisão de Tiradentes, ocorrida no Rio de Janeiro. Mandou avisar outros líderes e decidiu levar a revolta adiante, instruindo tropas a deflagrar a guerra em vários pontos da capitania.

O bilhete escrito por ela consta nos Autos da Devassa da Inconfidência Mineira, processo instaurado pela Coroa portuguesa contra os conspiradores. A frase final diz:

Quem não é capaz para as coisas, não se meta nelas; e mais vale morrer com honra que viver com desonra.

Ela foi, até onde se sabe, a única mulher a ter participação ativa nos rumos da Inconfidência, um movimento liderado pela elite com o objetivo de instaurar uma república independente em Minas Gerais.

Hipólita pertencia a uma das três famílias mais ricas da comarca de Rio das Mortes — onde hoje ficam as cidades São João del-Rei e Tiradentes.