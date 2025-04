Famosos detalham intimidade e sexo após os 60: 'A gente também dá uma'

Aos 62 anos, a atriz avalia que a vida sexual na atual fase tem "mais qualidade e menos quantidade". Para ela, quando se é nova, a pessoa gasta muita energia fazendo sexo com "pessoas erradas".

Ohana também defende a busca pelo prazer de forma individual por meio da masturbação. "Sou muito a favor de nos darmos prazer, tanto para estimular a libido quanto para dar uma acalmada. A masturbação é algo natural, sempre dei força para os meus parceiros fazerem também. É muito saudável se masturbar", disse ela ao jornal Extra.

Claudia, porém, já criticou perguntas sobre como é o sexo aos 60 anos. "[As pessoas] ficam chocadas com várias coisas. Não podemos usar shortinho, querem saber se fazemos sexo, se vamos nos aposentar. Fiquei muito chocada quando fiz 60 anos e as pessoas [ficaram] me perguntando isso".