Mãe de Harry Styles, ex-One Direction, lamenta morte de Liam Payne

Morte de Liam Payne

Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu nesta quarta-feira (16), aos 31 anos. Ele foi encontrado morto em Buenos Aires, na Argentina.

Payne caiu do terceiro andar do hotel Casa Sur, no bairro de Palermo, na capital argentina. Mais cedo, a polícia havia recebido relatos sobre um homem agressivo que poderia estar sob a influência de drogas ou álcool no local. Segundo a imprensa argentina, a suspeita é de que essa pessoa seria o britânico, o que não foi confirmado pela polícia.

Artista sofreu "lesões muito graves", conforme detalhado pelo médico que atendeu a ocorrência. De acordo com Alberto Crescenti, Liam aparentemente sofreu uma fratura "na base do crânio" após despencar de uma altura de aproximadamente 14 metros. Ele "apresentava lesões incompatíveis com a vida e não foi possível reanimá-lo", afirmou o socorrista. Resultado da autópsia com a causa da morte ainda não foi divulgado.

Liam fez posts nas redes sociais pouco antes de morrer. Ele publicou uma foto antiga com a namorada, Kate Cassidy, cerca de meia hora antes da notícia de sua morte. Na foto, o cantor aparece sem camisa enquanto os dois posam para uma selfie no espelho. O registro foi divulgado pela primeira vez em 2023.