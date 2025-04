Linn da Quebrada reaparece após internação em clínica de reabilitação

Linn da Quebrada, 34, reapareceu nas redes sociais, após voltar a ser internada em uma clínica de reabilitação para cuidar de sua saúde mental — a artista havia sido internada em junho passado.

O que aconteceu

Cantora exibiu um vaso de flores, em vídeo no Instagram, e publicou uma foto cuidando das tranças no cabelo. Os registros foram publicados hoje no Instagram.

Em março, ela cancelou a agenda de trabalhos e anunciou a segunda internação em menos de um ano. Por meio de nota, a assessoria de Linn informou que ela "tem enfrentado desafios relacionados à saúde mental, o que resultou no abuso de substâncias e no agravamento da depressão".