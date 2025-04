Ex de Novaes supera bumbum da 'discórdia' e posta foto de amor do passado

Saory Cardoso deixou a polêmica com Marcello Novaes de lado e compartilhou fotos de outro ex: o ator Eduardo Galvão (1962-2020).

O que aconteceu

Influenciadora compartilhou imagens publicadas pela filha de Galvão, Mariana, no Instagram. "Só foto linda! Que saudade", comentou Saory, na rede social.

Ela viveu relacionamento com o artista no mesmo ano em que participou da 2ª temporada do reality "De Férias com o Ex". À época com 21 anos, a jovem protagonizou algumas brigas — a mais famosa delas começou quando Saory xingou uma colega de atração.