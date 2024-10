Família Leonel faz escândalo e briga no meio da rua pela Gruta Azul

No capítulo de quinta-feira (17), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), a Família Leonel se envolverá em uma briga generalizada no meio da rua por causa da Gruta Azul.

O que vai acontecer

Tudo começa com Seu Tico Leonel (Alexandre Nero) indo até a casa de Primo Cícero (Haroldo Guimarães). "Vou lhe falar a última vez... tu sabe muito bem que eu mais tu assinamos o contrato de venda do Sertãozinho...", diz o pai de Quinota (Larissa Bocchino). "Mas eu... Eu não me lembro desse contrato, seu Tico Leonel... Só tenho o contrato de Tenório Bevilacqua mais Olegário, do final do século XIX... que depois eu herdei", responde o outro.