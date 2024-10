'No Rancho Fundo': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 14 a 19/10

Quinota diz a Artur que eles precisam revogar a procuração de Primo Cícero. Seu Tico Leonel faz com que Primo Cícero assuma que assinou um contrato de venda das terras. Marcelo Gouveia e Artur confrontam um ao outro. Artur desconfia ao ver Elias Crisóstomo perto do hotel, e estranha a aproximação entre Blandina e Esperança. Vespertino confessa seus pecados a Padre Zezo, que se emociona. Tobias Aldonço e Fé marcam a data de seu casamento. Blandina se irrita ao ver Primo Cícero chegar na companhia dos Leonel. Marcelo Gouveia orienta Jordão Nicácio a se apressar com a exploração da Gruta Azul. Os Leonel conduzem Primo Cícero até Ariosto e afirmam que a procuração será revogada.

Sexta-feira, 18 de outubro

Caridade, Esperança e Fé acompanham Primo Cícero à casa de Ariosto e Deodora. Os Leonel comemoram sua reunião. Padre Zezo repreende Sabá Bodó e Nivalda pela tensão política que paira na cidade. Ariosto condena a atitude de Deodora de despejar Caridade. Zefa Leonel descobre que seus investimentos foram roubados, e Artur decide confrontar Ariosto. Primo Cícero decide revogar a procuração e devolver as terras para os Leonel. Blandina tem um novo plano para conseguir a Gruta Azul. Ariosto passa mal diante da discussão com Artur e Quinota, e Deodora se desespera. Dona Castorina volta para Salvador, e Blandina jura vingança contra Quinota. Os Leonel confrontam Ariosto.

Sábado, 19 de outubro

Ariosto nega ter roubado o dinheiro dos Leonel. Primo Cícero assina um documento confirmando a compra das terras por Seu Tico Leonel, e Caridade se orgulha do pai. Deodora pensa em manipular Esperança, e Ariosto a alerta. Quinota e Artur pensam em quem poderia ter roubado os investimentos de sua família. Marcelo Gouveia paga Guilherme Tell por seu serviço, sem dizer que se trata de contrabando. Seguindo o plano de Blandina, Esperança e Jordão Nicácio armam o sequestro de Primo Cícero. Zefa Leonel deduz que os Ariostos sumiram com Primo Cícero. Caridade é forçada a deixar o restaurante. Zefa Leonel confronta Deodora.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.