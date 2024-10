Emerenciana vai morrer no parto em 'Cabocla'?

Emerenciana sobrevive ao parto, mas o filho morre. Generosa é quem dá a triste notícia à família.

Boanerges pergunta se o bebê era um menino. O coronel se afastas e chora sozinho pelo filho que morreu.

Porém, não é apenas a família de Boanerges que se comove com tamanha fatalidade. A cidade inteira se reúne no cortejo ao menino.

As crianças levam flores, Zaqueu (Alexandre Rodrigues) fecha a venda em sinal de respeito e Justino (Mauro Mendonça) tira o chapéu com pena do inimigo político. Mais tarde, Neco (Danton Melo) e Mariquinha (Carolina Kasting) vão, a pedido do pai, dar os pêsames à Emerenciana na fazenda.

Emerenciana (Patrícia Pilar) e Belinha (Regiane Alves) choram em 'Cabocla' Imagem: João Miguel Júnior/Globo

