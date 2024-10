Como será o retorno de Timbó em 'No Rancho Fundo'?

Timbó não está de volta sozinho, Xaviera (Giovana Cordeiro), outra personagem de "Mar do Sertão", também retorna com ele. A prefeita de Canta Pedra, com seu inabalável senso de justiça, chega a Lasca Fogo a convite do amigo.

Xaviera (Giovana Cordeiro) em 'Mar do Sertão' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Enrique Díaz e Giovana Cordeiro já iniciaram as gravações nos Estúdios Globo. "Tem sido um prazer muito grande encontrar tantas pessoas que fazem 'No Rancho Fundo' e não faziam 'Mar do Sertão' - a gente tem em comum uma espécie de "herança" de parceria entre as novelas -, como, especialmente, encontrar muita gente da equipe, a direção, alguns atores que faziam a novela. Isso tem sido muito amoroso, muita parceria, um encontro no qual a gente celebra tanto essa novela que está acontecendo, quanto o começo lá em 'Mar do Sertão'", declarou o ator.

