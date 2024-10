Felipe Neto rebate críticas por estar na Flip: 'Confio na minha trajetória'

Neto se diz acostumado a esse tipo de reação e confiante na própria trajetória. Ele acredita que as críticas a respeito do convite da Flip são passageiras. "Eu sei que isso é fogo de palha, porque eu confio na minha trajetória, no meu trabalho."

Quando essas pessoas tiverem a oportunidade de me conhecer, de ler o livro, de conhecer o Clube do Livro FN, ver a ação da Bienal, em 2019, e quem sabe de irem à Flip no dia e conversarem comigo, olhar olho no olho, vão entender.

O youtuber comprou e distribuiu cerca de 14 mil livros com personagens LGBTQIA+, em 2019, durante a Bienal do Livro do Rio. A ação foi uma resposta à fiscalização da Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio de Janeiro, que durante o dia anterior vasculhou os 150 estandes da Bienal em busca de obras consideradas "impróprias". À época, o prefeito era Marcelo Crivella.

Literatura como ferramenta contra o autoritarismo

Felipe Neto divulga o livro "Como Enfrentar o Ódio" Imagem: Divulgação

Além do combate ao ódio, o empresário destaca a saúde mental, a literatura e a educação digital como principais pilares de atuação social. Ele considera a literatura fundamental para a criação de conhecimento e resistência a regimes autoritários.