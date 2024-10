Dos 'Cem Anos de Solidão' aos 'Quatro da Candelária': streaming invade Flip

A Netflix vai levar o universo do streaming à 22ª edição da Flip. A plataforma, que estreia na Festa Literária Internacional de Paraty em 2024, quer celebrar as grandes narrativas e as inúmeras formas de contá-las.

Os desafios de adaptar o livro "Cem Anos de Solidão", de Gabriel García Márquez, para a série inédita do streaming é um dos destaques da programação. A produção, que é descrita como "uma das produções audiovisuais mais ambiciosas da América Latina", estreia no dia 11 de dezembro de 2024.

Cem anos de solidão, de Gabriel García Márquez Imagem: Divulgação/Amazon

A mesa "Do Livro às Telas: Cem Anos de Solidão" acontece no dia 12 de outubro, às 16h, na Casa da Cultura de Paraty. O evento contará com a participação das roteiristas Natalia Santa e Maria Camila Bruges e do vice-presidente de conteúdo da Netflix na América Latina, Francisco Ramos.