Susto, falta de energia e banho de R$ 22,50: os perrengues do Tomorrowland

Os fãs de música eletrônica que estão hospedados no acampamento do Tomorrowland 2024 relataram alguns perrengues enfrentados desde a noite da última quinta-feira (10). Princípio de incêndio, falta de energia e o valor pago para tomar banho estão entre os temas citados pelo público.

Perrengues do Tomorrowland 2024

Foram relatados princípios de incêndio em pelo menos três barracas. Incidentes aconteceram na madrugada da sexta-feira (11), fazendo com as demais barracas ficassem sem energia. Problema foi rapidamente resolvido, segundo o relato de oito pessoas que estão dormindo no acampamento e que foram ouvidas por Splash.

"Moradores" voltaram a ficar sem energia elétrica na madrugada de sábado (12), após as fortes chuvas que atingiram Itu, no interior paulista. Problema afetou banheiros do acampamento, e impossibilitou uso das tomadas disponíveis nas barracas.