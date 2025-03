Joey Molland, guitarrista e último membro vivo do Badfinger, morre aos 77

Molland residia em Hopkins, Minnesota, nos EUA, há quase quatro décadas. Em entrevista à KSTP, ele chegou a expressar seu apreço pela região: "Eu amo este lugar. É um ótimo lugar, com ótimos músicos e ótimos clubes."

O guitarrista foi peça fundamental no legado do Badfinger. Ele ingressou na banda em 1969, quando o grupo ainda era conhecido como The Iveys e fazia parte do selo Apple Records, dos Beatles. Seu primeiro álbum com a banda, No Dice (1970), trouxe sucessos como No Matter What e Without You, posteriormente regravada por Harry Nilsson e Mariah Carey.

O Badfinger teve uma trajetória marcada tanto pelo sucesso quanto pela tragédia. Segundo a Rolling Stone, Molland, ao lado de Pete Ham, Tom Evans e Mike Gibbins, gravou cinco álbuns antes do grupo se dissolver em 1974. Ham e Evans morreram por suicídio, enquanto Gibbins faleceu em 2005, vítima de um aneurisma cerebral.

Além do Badfinger, Molland colaborou com membros dos Beatles. Ele participou do icônico All Things Must Pass, de George Harrison, do The Concert for Bangladesh e tocou guitarra nas faixas Jealous Guy e I Don't Wanna Be a Soldier, do álbum Imagine, de John Lennon.

Mesmo após as perdas dos colegas de banda, o artista manteve viva a música do Badfinger. Conforme destacou a Rolling Stone, ele liderou diferentes formações da banda ao longo das décadas, incluindo sua própria versão chamada Molland's Badfinger, e seguiu em atividade até sua morte.