Morte de ex-Dominó: por onde andam outros membros da boyband dos anos 1990

O que aconteceu

A informação foi confirmada pelo produtor musical Ricky Colavitto, nesta terça-feira (4). "Após uma batalha contra um câncer, o Klaus Hee descansou", disse.

Em abril de 2023, Klaus passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor maligno do intestino. Desde então, sua saúde ficou debilitada.

Em junho de 2024, ele foi submetido a uma cirurgia de emergência para corrigir o espaço no intestino.

Em novembro, ele contou ter sido diagnosticado com metástase no tórax. Na época, ele iniciou uma nova etapa do tratamento. "Vou passar por quimioterapia e radioterapia. Se Deus quiser, vou ficar bom", lamentou em entrevista para Sonia Abrão. A apresentadora lamentou a morte: "Nossa solidariedade à família".