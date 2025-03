De cabelo vermelho, Oruam homenageia Neymar em aniversário de 24 anos

O trapper Oruam, 25, filho de Marcinho VP, celebrou hoje 24 anos com uma mudança radical no visual e uma homenagem ao jogador Neymar, seu amigo pessoal.

O que aconteceu

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, postou em seus stories a foto de um bolo em homenagem ao seu ídolo, Neymar. O bolo, branco, trazia uma inscrição "100% Jesus" e, sobre ele, diversas fotos de Oruam com o amigo atleta.

O rapper também surpreendeu ao mudar o visual, cortando os cachos e pintando-os de vermelho. "Só quem é meu fã vai tacar o vermelhão, mano. Na relíquia do ódio, porra. Cortei o cabelo. Trem do ódio, cheguei, porra, vai tomar no ...", comemorou o cantor, vestindo uma camisa do Flamengo em um vídeo postado nos stories do seu perfil no Instagram, que conta com mais de 9 milhões de seguidores.