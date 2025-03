Morre David Johansen, vocalista do New York Dolls, aos 75 anos

David Johansen

Nascido como David Roger Johansen em 9 de janeiro de 1950, em Nova York, o astro foi criado em uma família católica, e cresceu fã de poemas, blues, Janis Joplin e Otis Redding. Começou a carreira como cantor no final dos anos 1960, e fundou o New York Dolls em 1971. O grupo lançou somente dois discos de estúdio: o primeiro, com o nome do grupo, em 1973, e o segundo, Too Much Too Soon, no ano seguinte.

Ao lado de outras bandas como The Velvet Underground e The Stooges, o New York Dolls foi um dos precursores do punk. O estilo da banda - cabelos despenteados, roupas ‘femininas’ e muita maquiagem - inspirou o movimento glam, que montou residência no heavy metal uma década mais tarde, com bandas como Faster Pussycat e Mötley Crüe.

"Quando você é um artista, a principal coisa que você quer fazer é inspirar as pessoas. Então, se você consegue fazer isso, é muito gratificante", disse Johansen ao The Knoxville News-Sentinel em 2011.

"Simplesmente entramos em um estúdio e gravamos", recordou David sobre o primeiro álbum em entrevista à revista Esquire em 2013. "Não é como essas pessoas que conceitualizam as coisas. Era simplesmente um documento do que estava acontecendo na época."

Apesar da importância do New York Dolls tanto para o cenário musical quanto para o rompimento de estereótipos, o grupo jamais atingiu grande sucesso comercial. O auge de Johansen neste sentido veio nos anos de 1980 e 1990, com seu alter ego Buster Poindexter - com ele, veio o hit Hot, Hot, Hot. Ao longo de toda a sua carreira, David e os Dolls inspiraram muitos outros artistas, dos Smiths aos Sex Pistols.