Morte de ex-Dominó: Klaus Hee já posou nu e foi assistente de palco no SBT

Klaus Hee foi integrante da boy band Dominó Imagem: Reprodução - Instagram

Ainda nos anos 1990, ele trabalhou como assistente de palco do do programa Passa ou Repassa e integrou o elenco de A Praça É Nossa, ambos do SBT. Ele também fez varios ensaios nu entre os anos de 2004 e 2006.

Durante a pandemia de Covid-19, o Klaus arrecadou dinheiro ao vender sua coleção de 130 revistas com seus ensaios fotográficos. "Arrecadei mais de R$ 7.000. Teve gente pagando R$ 500, e agora já me ofereceram R$ 600 por uma revista, mas não tenho mais."

Comecei a vender um kit com três revistas e esgotou no primeiro dia. Aí fiquei vendendo um kit de duas e depois comecei a vender avulso pelo preço do kit. Foi uma coisa bacana que aconteceu na minha vida. Fiquei emocionado com o carinho do povo.

Klaus Hee

Em abril de 2023, Klaus passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor maligno do intestino. Desde então, sua saúde ficou debilitada e o levou a uma nova cirurgia em junho de 2024, para corrigir um espaço no intestino.

Em novembro passado, ele revelou metástase no tórax e o início de uma nova etapa do tratamento. "Vou passar por quimioterapia e radioterapia. Se Deus quiser, vou ficar bom", lamentou em entrevista para Sonia Abrão. A apresentadora lamentou a morte: "Nossa solidariedade à família".