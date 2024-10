Idols de k-pop brilham cada vez mais nas Semanas de Moda pelo mundo

Esta é apenas uma parte da newsletter Universo K-Pop. Inscreva-se para receber a versão completa gratuitamente por email toda segunda.

As Semanas de Moda se tornaram um "hot spot" para quem quer ver idols desfilando com seus looks de Embaixadores de diversas marcas e de repente, para vê-los perambulando pelas ruas da Europa ou Nova Iorque. Cada vez mais cobiçados, os idols que antes eram convidados de vez em quando para participar de algum desfile, agora não somente são figuras centrais dos eventos, como até mesmo pisam nas passarelas (Felix mandou oi).

A mudança é notável, e deu um salto do último ano para cá. Idols como Jin, Rosé, Jisoo, I.N, Hyunjin, Felix, Seonghwa, San, Mingyu, Eunwoo, Yeji, e tantos outros (são muitos mesmo e fica difícil citar sem parecer uma lista do wikipedia) marcaram presença nas Semanas de Moda de Nova Iorque, Milão e Paris. E em todas as vezes, eram sempre os assuntos mais comentados do evento, movimentando o MIV (Media Impact Value), o valor de impacto de mídia e gerando lucros enormes para as marcas. Recentemente Stray Kids gerou US$ 26 milhões em MIV para a Tommy Hilfiger, por exemplo.