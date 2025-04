Queria plot twist em 'Adolescência'? Pode ser um vício em reviravoltas

Por que amamos plot twists?

Vera Tobin, cientista cognitiva e autora do livro "Elementos da Surpresa: Nossos Limites Mentais e a Satisfação do Enredo" (tradução livre) aponta duas explicações para o público amar plot twists. A primeira é a satisfação de ser surpreendido: "Quando uma história entrega uma surpresa convincente, temos uma epifania fabricada de uma interpretação mais profunda e mais verdadeira do que aconteceu antes", escreveu Tobin no artigo "A arte dos plot twists", publicado em 2021 na revista Aeon.

Essa satisfação tem motivos biológicos. Um estudo publicado na revista Scientific American em 2001 mostrou que as vias neurais associadas à sensação de recompensa respondem mais a estímulos prazerosos inesperados do que aos esperados. Ou seja: as reviravoltas aumentam o prazer que sentimos assistindo à história, aumentando (e facilitando) o engajamento com a obra.

Para Tobin, a outra explicação é que os plot twists nos enganam em um ambiente seguro. "O benefício menos óbvio [dos plot twists] é a oportunidade de nos vermos como a pessoa enganada sem sentir vergonha", diz a autora no artigo de 2021. A revelação da reviravolta vem acompanhada do que a ciência cognitiva chama de "a maldição do conhecimento": uma vez que descobrimos a verdade, ela parece ter sido óbvio o tempo todo. Na vida real, isso pode gerar vergonha, mas na ficção vemos a capacidade de nos enganar como um mérito do roteiro.