Quem é a atriz que despertava ciúmes na mulher de Malvino Salvador

Não é a primeira vez que Kyra assume sentir ciúmes das cenas de Malvino. "Já vi algumas cenas do Malvino, mas quando chega na hora do beijo eu desligo, fecho os olhos", contou em vídeo no canal do YouTube em 2020.

Já tentei me forçar a ver, mas me faz muito mal. Ele olha para a mulher com a mesma cara que ele me olha!

Kyra e Malvino têm três filhos juntos. Ayra, 10, Kyara, 7, e Rayan, 3.