Atriz de 'CSI: Miami' é presa por tentar atropelar marido que a agrediu

Kim Delaney, 63, e seu marido James Morgan foram presos no último sábado pela polícia de Los Angeles.

O que aconteceu

A atriz havia registrado na sexta-feira um boletim de ocorrência contra o companheiro, por violência doméstica. Segundo informações do portal TMZ, Morgan estava fora de casa na ocasião e só retornou no dia seguinte, o que levou Kim a chamar a polícia.

Quando os agentes chegaram para prendê-lo, porém, James virou o jogo e acusou a esposa de tentar atropelá-lo. Ele chegou a mostrar uma gravação do momento da tentativa de atropelamento, o que foi o suficiente para encrencar bastante a atriz com as autoridades.