'O Amor Mora ao Lado': Casal JungJung brilha em romcom sobre recomeços

"Acredito que a série tem apelo para todas as idades, com o conflito, a solidão que nós aos 30 e pouco temos e também as mães, amigas, que fazem grande parte da história e vivem seus respectivos problemas", explica a atriz. "Me identifiquei muito com Seok-ryu" complementa.

A relação do "Casal JungJung" —como os personagens ficaram conhecidos por seus intérpretes terem o mesmo sobrenome—, é engraçada, repleta de implicâncias de quem se conhece desde criança, e ao mesmo tempo com afeto e nuances que mostram que ambos sentem algo mais (e não é de agora).

"Imagino que quem está no início de um relacionamento vai se identificar com o drama", comenta Hae-in, que ainda conta que quando viu o nome do diretor e do roteirista do projeto (Yoo Je-won e Shin Ha-eun dirigiram e roteirizaram "Hometown Cha-cha-cha"), ele sabia que ia aceitar fazer. "Vi o nome de ambos e que So-min iria fazer e não tinha como não aceitar o papel", explica.

Assim como os personagens, Hae-in e So-min possuem uma visível química dentro e fora das telas e navegam pela entrevista de forma muito harmoniosa, fazendo a gente entender o porquê de eles terem tantos fãs pelo mundo.

A série está disponível na Netflix, com novos episódios todos os sábados, todos com dublagem disponível.

Momento fofo: a minha cachorra resolveu aparecer no meio da entrevista (que aconteceu às duas da manhã, pois horário sul-coreano), e Hae-in e So-min adoraram ela, chamaram de fofa e deram oi.