'Impunidade e corrupção': diretora expõe Bateau Mouche além da tragédia

Tatiana Issa e Guto Barra durante a filmagem de Bateau Mouche no Rio de Janeiro

A lotação estava muito acima do permitido. Não se sabe exatamente o número de passageiros, mas estima-se que fosse perto de 150. Quando o barco foi construído, nos anos 1970, a lotação era de somente 20 pessoas. Com uma série de reformas (algumas delas irregulares, como a instalação de um piso de cimento e novas caixas d'água no convés superior), o número aumentou para 62, segundo a perícia —o que ainda é menos de metade do número de passageiros no dia do naufrágio.

O barco foi parado pela fiscalização, mas foi liberado após 20 minutos. Testemunhas dizem ter visto funcionários da empresa Itatiaia Turismo, organizadora do evento, subornando oficiais da Marinha. No entanto, as investigações não encontraram provas destas acusações.

Às 23h50, o barco começou a virar. Além do excesso de peso, a embarcação também enfrentava ondas de cerca de 1,50 m —para as quais o seu casco chato não era adequado. O naufrágio aconteceu entre a Ilha de Cotunduba e o Morro do Pão de Açúcar, e deixou 55 mortos.

Entre as vítimas, estava a atriz Yara Amaral. Aos 52 e no auge de sua carreira, Yara não sabia nadar e sempre teve medo do mar, mas decidiu participar do passeio a convite da amiga Dirce Grotkowsky.