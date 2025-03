Criador de 'Adolescência' rebate insinuações de Musk sobre série ser 'propaganda anti-brancos'

O co-criador da série Adolescência, Jack Thorne, se manifestou contra as acusações de distorção racial feitas por Elon Musk, após o bilionário amplificar postagens que sugerem que a série promoveu uma agenda "anti-brancos".

O que aconteceu

Com a abordagem sensível de temas sociais, a série da Netflix rapidamente gerou discussões acaloradas. E também algumas tentativas de politização da trama.

As acusações surgiram depois de postagens online que alegavam que Thorne teria alterado a etnia do protagonista para que a trama não se encaixasse em um estereótipo negativo sobre crimes cometidos por meninos negros no Reino Unido. A série é sobre um garoto branco de 13 anos chamado Jamie Miller (interpretado por Owen Cooper).