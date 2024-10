Você percebeu? Entenda o polêmico final de 'Coringa: Delírio a Dois'

"Coringa: Delírio a Dois" continua a história do famoso personagem da DC e, protagonizado por Joaquin Phoenix e Lady Gaga, criou discussão com o seu polêmico final.

Alerta de Spoiler

No filme, acompanhamos o julgamento de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) pela morte de cinco pessoas — ao todo, são seis, mas as autoridades não sabem ainda que ele foi o responsável pela morte da própria mãe. No decorrer do filme, vemos as tentativas da advogada do protagonista de convencer o júri de que ele não pode ser julgado como uma pessoa sã, e usa diversos artifícios para mostrar que ele sofre de distúrbios de personalidade.