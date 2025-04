10 filmes famosos - e amados pelo público - que fracassaram nas bilheterias

'Um Sonho de Liberdade' (1994)

O drama carcerário é um dos filmes mais amados pelo público e pela crítica, mas "flopou" nas bilheterias. É o filme que tem a maior nota do IMDb, 9,3. Estrelado por Morgan Freeman e Tim Robbins, "Um Sonho de Liberdade" passou despercebido em seu lançamento. Com uma bilheteria inicial modesta de apenas US$ 2,4 milhões, o filme mal cobriu seu orçamento de US$ 25 milhões, arrecadando ao todo US$ 28 milhões. O reconhecimento veio somente anos depois, principalmente com a ajuda das exibições na televisão.

Morgan Freeman e Tim Robbins em 'Um Sonho de Liberdade' Imagem: Divulgação

'Clube da Luta' (1999)

"Clube da Luta" dividiu opiniões e teve desempenho abaixo do esperado nos cinemas. Com direção de David Fincher e atuações intensas de Brad Pitt e Edward Norton, arrecadou US$ 37 milhões frente aos US$ 63 milhões investidos. A crítica se mostrou polarizada: alguns exaltaram a ousadia da trama, outros a consideraram perigosa e rechaçaram o excesso de violência. Com o tempo, o longa ganhou status cult e hoje é referência para cinéfilos e acadêmicos do cinema.