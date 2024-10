Coringou? Conheci Joaquin Phoenix e até agora não sei se era um personagem

Estamos todos sentados em torno de uma mesa redonda no 14º andar de um hotel de luxo em Beverly Hills. A sala não é muito maior que a mesa, mas a claridade de uma enorme janela faz o ambiente parecer mais amplo do que realmente é. Encarregada da primeira pergunta, questiono o ator sobre a relação do Coringa com a música e com o público de Gotham. Sua reação me surpreende: talvez por saber que não há câmeras ligadas, ele deixa escapar um suspiro cansado de quem já passou a manhã fazendo outra rodada de entrevistas.

"Essa é uma boa pergunta. Vejamos... Não sei responder isso agora. Vou só começar a falar, vamos ver no que vai dar", diz, passando a mão pelo rosto. É aí que percebo: ele ainda está segurando o pedaço de fita crepe que estava no sapato. Curioso. Phoenix explica que, no primeiro filme, seu personagem foi do isolamento completo à euforia da fama. No segundo filme, o encontramos na ressaca de tudo isso, mas ainda não sabemos como afetou a mente do palhaço.

Joaquin Phoenix é o protagonista de 'Coringa: Delírio a Dois' Imagem: Reprodução/YouTube

"É aí que ele conhece a personagem Lee, interpretada pela... Como é o nome dela, mesmo?", ele brinca. Damos risada, mas ele fica em silêncio por tanto tempo que começo a questionar se era brincadeira mesmo. Quando alguém diz "Lady Gaga", ele sorri e continua: "Interpretada pela Stefani [Germanotta]. Aí ele realmente ganha vida e, literalmente, reencontra sua voz". Só mais tarde, na entrevista com a atriz e cantora, percebo que citar o nome real de Gaga foi a forma de Joaquin chamar atenção para as semelhanças da colega com seu personagem.

A entrevista continua. Estou sentada ao lado do ator e, passada a adrenalina da minha vez de perguntar, começo a reparar nos detalhes: além do tênis que virou sua marca registrada, ele veste calça jeans e um moletom meio desgastado, ambos pretos. Consigo ver a famosa cicatriz em seu lábio superior, que tanto chama atenção nos filmes. Na vida real, no entanto, o que chama a minha atenção mesmo é o pedaço de fita crepe que continua em sua mão esquerda.