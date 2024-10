Além de Joaquin Phoenix, relembre atores que viveram Coringa

Cesar Romero - "Batman - O Homem Morcego"

Romero foi o primeiro ator a dar vida ao lendário personagem na série do Batman, que foi exibida entre 1966 e 1968 e contou com mais de 100 episódios.

Siga o Splash no

Jack Nicholson - "Batman"

Com um sorriso bastante fiel ao dos quadrinhos e apenas uma conversa com Tim Burton, o ator imprimiu no personagem ares típicos de um chefão do crime. Jack Nicholson trouxe uma concepção diferente ao personagem em 1989 e continua sendo uma referência até hoje.