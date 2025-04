Filme 'Geni e o Zepelim' terá protagonista trans após ser alvo de críticas

Geni será interpretada por uma mulher trans, lamento que todo esse processo tenha causado tanta dor. Reafirmo meu compromisso com a escuta, aprendizado e com a luta pela equidade! Boa sorte e todo meu carinho.

Thainá Duarte

Ela conta que aceitou o papel somente após de conversar com a diretora, Anna Muylaert. A atriz teria perguntado porque Geni não seria uma mulher trans e ouviu que a ideia era fazer uma releitura, falando de Amazônia em paralelo com o feminino. Segundo Thainá, a cineasta afirmou ainda que estava em diálogo com a comunidade trans.

"Sinto muito que essa escolha tenha machucado tanto a comunidade trans. Agora eu entendo melhor o tamanho dessa reivindicação. Estou colocando do lado de quem está ferido. Reconheço o lugar de fala, a urgência e a dor de estar pedindo pelo mínimo, que é respeito — afirmou a atriz, no vídeo. — Mas isso não justifica alguns dos ataques que recebi, como 'transfóbica oportunista, você é nojenta, você merece morrer'. Mensagens que supunham que eu não estava aberta para o diálogo. E eu estou. Tá doendo. E eu espero que a atriz que interpréte a Geni faça tão bem que isso possa sanar um pouco a dor que estamos sentindo", falou no vídeo.

Anna Muylaert chegou a se manifestar durante a semana sobre a polêmica. A cineasta explicou ter concebido a partir da impressão de que a letra de Buarque permite várias interpretações além do tema trans. "Durante o processo de criação deste filme, entendemos que a letra do Chico - e o conto do [autor francês] Guy de Maupassant, 'Bola de Seda', no qual o Chico diz ter se inspirado - poderiam ter várias leituras. Poderia ser uma mulher trans; poderia ser uma mãe solteira; poderia uma presidente tirada do poder sem crime de responsabilidade; poderia ser uma floresta atacada diariamente por oportunistas. Por uma questão de lugar de fala, escolhemos fazer uma prostituta cis na Amazônia", declarou ela, em vídeo publicado no Instagram.

Muylaert convidou todos os interessados a se reunirem em um debate sobre a questão que se instaurou a partir da polêmica. "Diante da reação da comunidade trans, quero vir aqui abrir o debate e jogar a pergunta: essa letra do Chico, essa poesia, o mito Geni, hoje em 2025 só pode ser interpretada como uma mulher trans?"