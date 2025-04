Polêmica em 'Geni e o Zepelim': o que motivou troca de atriz cis por trans?

Por que escolheram, inicialmente, uma mulher cis ?

A diretora de "Geni e o Zepelim", Anna Muylaert, justificou a escolha de Thainá Duarte para a produção na semana passada. Ela explicou que a identidade de gênero da personagem principal não seria um tema abordado no filme.

Durante o processo de criação desse filme, a gente entendeu que a letra do Chico e o conto do Guy de Maupassant, Bola de Sebo -- no qual ele disse ter se inspirado--, poderiam ter várias leituras. Poderia ser uma mulher trans, uma mãe solteira, uma carroceira da favela do Moinho, uma presidente tirada do poder sem crime de responsabilidade, uma floresta atacada diariamente por oportunistas.

Anna Muylaert, em publicação no Instagram

A decisão seria resultado da escolha de qual ponto de vista seguir. "[Escolhemos] fazer uma prostituta cis na Amazônia. Uma inspiração, uma influência da Iracema, e até do que acontece hoje no Marajó, que o filme Manas retrata. A gente entendeu que essa poesia poderia ter várias interpretações, e que a gente poderia fazer esta versão amazônica cis com a atriz Thainá Duarte."

Na mesma publicação, Muylaert se mostrou aberta a mudanças, fomentando o debate nas redes sociais. "Se a sociedade —não apenas a comunidade trans, mas também todos os fãs da música do Chico e também do conto do Guy de Maupassant— achar, se a gente computar que realmente hoje, em 2025, a gente só pode interpretar Geni como trans, vamos repensar o nosso filme", disse.