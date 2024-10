No ar nas reprises de 'Cabocla' e 'Alma Gêmea', Aisha Jambo retorna à Globo

Jambo refletiu sobre as características dessa personagem, que é chamada apenas de 'mãe' no especial. "Minha personagem é um arquétipo da mãe, é uma mãe solo, obstetra, jovem, que namora. Embora essas últimas características não estejam explícitas no roteiro, esses elementos me ajudaram na construção da personagem porque eu estudando percebi que ela era feliz. Ela tem uma relação boa com o pai e com a filha. O avô, personagem do Tony Tornado, representa o Griot, a figura mais velha, a biblioteca viva e guardiã da memória. A mãe estimula muito a criatividade da filha a educando num ambiente de arte, amor, imaginação, liberdade e paz. No entanto, ela educa a filha para não ser uma criança mimada".

Balú (Lua Miranda) e Mãe (Aisha Jambo) em 'Hoje é Dia das Crianças' Imagem: Cadu Pilotto/Globo

Ela celebra as trocas no elenco com Tony Tornado e Zezé Motta. "O Tony é uma pessoa muito divertida e com muita história para contar e bagagem cultural ao longo de seus 94 anos de idade. Passamos juntos o dia inteiro, almoçamos juntos e conversamos bastante, inclusive, sobre música, que é o pano de fundo do nosso especial. Tony Tornado mantém uma carreira paralela de músico com o seu trabalho de ator até hoje, em turnê com a banda que o acompanha, chamada Funk Essencia. Tony é um ícone da cultura brasileira e foi uma referência de estética, voz ativa e consciência de um movimento pensante, o Movimento Black Power. Era um tempo muito difícil para a cultura brasileira durante a ditadura civil-militar. Portanto, era um grito político, um grito de democracia e um grito de brasilidade. Tony Tornado fez a cabeça da geração da minha mãe, Vanja Ferreira, a primeira harpista negra do Brasil. E foi minha mãe, por sua vez, com quem eu aprendi sobre valorização da minha beleza e assumir o nosso papel histórico.

Eu faço a filha da Zezé Motta, que dispensa comentários, uma diva que conheci ainda adolescente no meu primeiro filme, "Orfeu do Carnaval", do Cacá Diegues, e tive o prazer de conhecer a Lua, uma menina linda, fofa e muito talentosa que é também musa da Mangueira do Amanhã e que está no elenco da série 'Resistência Negra', no Globoplay. Eu espero que o público se divirta e se emocione tanto quanto a nós que nos divertimos e nos emocionamos com esse encontro de gerações que nos presenteia com uma alegria imensa ao vermos representada essa família linda e, aí sim, é possível enxergar através das telas de televisão um novo futuro onde o protagonismo negro finalmente encontra seu lugar merecido: um afro-futuro. Aisha Jambo

A atriz espera que o público se emocione com o especial. "O público pode esperar um especial para o Dia das Crianças, onde todas as crianças do Brasil se sintam contempladas com um programa feito com muito amor, carinho e recheado de mensagens de harmonia, fraternidade e esperança, nossa utopia viva no horizonte. Trazemos mensagens para o aprendizado de equilíbrio emocional porque tudo vai dar certo no final, é só ter um pouquinho de paciência com os altos e baixos da vida; de manter a cultura viva de nossos ancestrais e legado passando de geração em geração; de importância dos laços afetivos na família. Com isso, se trata de um especial emocionante, não somente para as crianças, mas para que todos mantenham a chama acesa da nossa criança interior e relembre do que a gente é feito: de sentimentos, de saudades, de generosidade, de verdade, de afeto e de fé no ser humano.

Na tarde da próxima sexta-feira (11), Aisha poderá ser vista em dose tripla na tarde da Globo, em "Hoje é Dia das Crianças" e nas reprises de "Cabocla" e de "Alma Gêmea". "Sobre os trabalhos, não poderia ser melhor devido às combinações perfeitas: Walcyr Carrasco no roteiro genial e Jorge Fernando na direção genial. Jorginho foi um artista totalmente ligado às artes, ao teatro, à comédia e isso transparece na obra e explica o sucesso da novela 'Alma Gêmea'. Infelizmente, ele não está mais entre nós, entretanto, devemos reverenciar sempre esse mestre da teledramaturgia brasileira. Gostaria de agradecer também que em 'Cabocla' nós tivemos um roteiro e direção genial também com a dupla Benedito Ruy Barbosa e Ricardo Waddington. Tive a oportunidade de retomar a parceria iniciada em 'Malhação' com o Ricardo que é um diretor muito exigente e muito motivador. Fiquei muito feliz".