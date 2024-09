Gusttavo Lima retoma agenda de shows após Justiça revogar pedido de prisão

Gusttavo Lima, 35, retomará a agenda de shows, nesta sexta-feira (27), dias após a Justiça de Pernambuco revogar o pedido de prisão contra o sertanejo. O cantor é investigado por suposta participação em esquema de lavagem envolvendo casas de apostas online.

O que aconteceu

Músico sobe ao palco hoje em Marabá (PA). O artista vai se apresentar no Plus Festival. Amanhã, o cantor tem um show marcado em Parauapebas (PA).

Sertanejo apareceu vestido com uma camiseta da casa de apostas ObaBet, na quinta-feira (26), em vídeo de divulgação do show em Marabá. As imagens foram publicadas no Instagram pela organização do evento.