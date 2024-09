Gusttavo Lima teve prisão revogada, mas ainda pode ser detido?

No momento, o delegado de polícia pode ou não indiciar Gusttavo Lima, dependendo dos indícios de crime que forem encontrados. Se o cantor for indiciado, caberá ao Ministério Público decidir se ele será denunciado e, eventualmente, tornar-se réu em um processo criminal.

Ilmar Muniz, advogado

Nada impede que uma eventual prisão ocorra durante um show do cantor. "A Constituição e as leis brasileiras impõem algumas restrições para o cumprimento de mandados de prisão, como inviolabilidade do domicílio ou durante celebrações religiosas, mas não existe impedimento para um show ser interrompido para cumprimento de uma ordem judicial", explica Cícero Goulart. "Caberá às autoridades policiais decidir quando efetivar a prisão, caso julguem necessário."

Relembre o caso

Gusttavo Lima é investigado por suposto envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro. A Operação Integration apura se o cantor teria usado suas empresas para movimentar quantias relacionadas a apostas ilegais. A defesa de Gusttavo Lima nega. Segundo a defesa do cantor, a relação de Gusttavo Lima com empresas investigadas era "estritamente de uso de imagem e decorrente da venda de uma aeronave". Todas as operações que envolvem o artista foram legais, argumentou a defesa.