Gusttavo Lima recebeu mais de R$ 28 milhões de empresas investigadas

Gusttavo Lima recebeu mais de R$ 28,1 milhões de empresas investigadas pela operação Integration, segundo a Polícia Civil de Pernambuco. O cantor teve o nome incluído no sistema de procurados dos aeroportos brasileiros após o Tribunal de Justiça do estado decretar a prisão do sertanejo.

Splash teve acesso a detalhes do pedido e mostra quais as transações que motivaram a decisão da juíza Andréa Calado da Cruz. A reportagem analisou os valores recebidos entre os anos de 2023 e 2024 e desconsiderou o dinheiro encontrado em cofres das empresas.

A Balada Eventos e a GSA Empreendimentos, empresas de propriedade do artista, são suspeitas de receber e ocultar valores de casas de apostas online. Procurada, a defesa do músico afirma que o pedido de prisão é "contrária aos fatos já esclarecidos e que não serão medidos esforços para combater judicialmente uma decisão injusta e sem fundamentos legais".