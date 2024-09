Chico: BBB sem famosos? Globo parece perdida, sem saber o que fazer

O programa se tornou um fenômeno também pela repercussão anterior a estreia. Neste mês, no próximo, já se começa a especular quem [famoso] vai entrar.

Ele continua dizendo que em um momento que a forma de consumir conteúdos tem sido tão diferente e que a Globo ainda está se adaptando à essas mudanças, os famosos ajudavam o programa a se manter relevante. "Os camarotes ajudavam o BBB a existir a além da televisão e impulsionam as possibilidades dos anônimos."

Acabar com o camarote em um momento que todos os produtos da Globo sofrem um desafio de repercussão, é um tiro no pé e falta de entendimento geral das coisas.

Bárbara lembra que o programa teve muito sucesso antes da possibilidade de famosos estarem no elenco, mas que o programa foi "oxigenado" com a mudança. "Antes a gente falava do BBB depois da estreia, hoje a gente fala o ano inteiro, porque a gente sempre pensa em quem vai entrar."