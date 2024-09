Best-seller de Colleen Hoover rende um bom filme dramático

"É Assim que Acaba", seu maior best-seller, teve adaptação para as telas que passou recentemente no circuito e agora, no streaming, já se tornou líder entre os mais vistos. E quem esperar por um romance bobo para young adults pode se surpreender.

Não que o enredo seja excepcional, mas trata-se de uma boa história de escolhas de uma mulher entre um amor do passado que reaparece em sua vida e uma relação que se mostra sabotada pelo comportamento abusivo de seu par.

Blake Lively, de "Gossip Girl", segura bem o papel de Lily Bloom, mas o filme seria melhor com um ator mais talentoso para representar seu namorado tóxico. Quem faz esse papel é Justin Baldoni, também diretor, e ele é apenas mediano nas duas tarefas.

'É Assim que Acaba', 2024

Direção Justin Baldoni

Elenco Blake Lively, Justin Baldoni, Jenny Slate

Classificação 14 anos

Onde ClaroTV+, AppleTV, Amazon