Gusttavo Lima pode ser preso nos EUA e extraditado? Especialistas analisam

Hoje, o nome de Gusttavo Lima foi inserido no sistema de alertas da Polícia Federal, o que possibilita sua prisão imediata ao desembarcar no Brasil. Ao ser incluído no Sistema de Tráfego Internacional (STI), qualquer pessoa pode ser detida ao passar por pontos de controle migratório no país, como aeroportos, portos e fronteiras terrestres, informou a Polícia Federal. A informação é do jornal Folha de SP.

A Justiça suspendeu o passaporte de Gusttavo Lima como medida cautelar. A juíza Andréa Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ordenou a suspensão do passaporte para impedir que Lima deixasse o país. Porém, a medida foi tomada após o cantor já estar em território estrangeiro.

Possibilidade de extradição

Gusttavo Lima pode ser extraditado dos Estados Unidos, conforme explicam advogados ouvidos por Splash. "O Brasil é signatário de um tratado de extradição com os EUA desde 1961. Isso significa que, com o mandado de prisão expedido, o Brasil pode formalizar um pedido para que Lima seja extraditado", explicou o advogado penal e constitucional Ilmar Muniz.

O especialista explica que o cantor pode ser deportado devido à suspensão de seu passaporte, já que, sem o documento válido, Lima estaria em situação irregular nos Estados Unidos. "Sem um passaporte válido, ele pode ser deportado, já que está ilegal em qualquer país", afirmou Muniz.

A detenção e extradição do cantor não acontecem com uma simples decisão judicial. Segundo o advogado criminalista Samuel dos Anjos, o processo é mais complexo. "Para uma pessoa ser presa nos EUA, primeiro é necessário que o Brasil faça uma solicitação formal através do Ministério da Justiça. Além disso, a participação do Itamaraty, os diplomatas, é essencial no caso de extradição", explicou. Ele complementa que essa situação envolve um trâmite burocrático e não é resolvida de forma rápida: "Essa situação não se resolve em 24 horas ou em três dias, pois há um trâmite considerável."