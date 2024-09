Ordem de prisão de Gusttavo Lima: tudo o que se sabe sobre o caso até agora

Na mesma semana, a Justiça determinou o bloqueio de bens dele. Segundo apuração do Fantástico que foi ao ar no dia 8 de setembro, Gusttavo Lima teve R$ 20 milhões bloqueados. Após a exibição da matéria, o cantor se defendeu dizendo que só fez trocas comerciais com as empresas de apostas, e não é parte do suposto esquema de lavagem de dinheiro: "Houve excesso, sim, por parte da autoridade".

Duas semanas depois, a prisão foi decretada. A decisão judicial, à qual Splash teve acesso, aponta que Gusttavo Lima mantinha "intensa relação financeira" com outros alvos da operação. Além disso, o texto ressalta que ele não compareceu à convocação da polícia para tratar sobre o caso.

A conexão de sua empresa com a rede de lavagem de dinheiro sugere um comprometimento que não pode ser ignorado. Tribunal de Justiça de Pernambuco

A defesa do cantor diz que o pedido de prisão não tem fundamentos legais. "O cantor Gusttavo Lima jamais seria conivente com qualquer fato contrário ao ordenamento de nosso país e não há qualquer envolvimento dele ou de suas empresas com o objeto da operação deflagrada pela Polícia Pernambucana", diz nota enviada a Splash.

Gusttavo Lima estaria nos Estados Unidos. O jornalista Leo Dias diz ter ouvido do próprio cantor que ele e a família estavam em Miami quando a prisão foi decretada. Desde que a ordem foi publicada, o passaporte do artista está suspenso e seu nome está na lista de procurados nos aeroportos brasileiros.