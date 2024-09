Voo à Grécia e fortuna em cofre: a ação contra Gusttavo Lima em 5 pontos

4. Gusttavo está em Miami, mas pode ser preso fora do país

Amigos de Gusttavo, como Pablo Marçal e Leo Dias, afirmam que ele está em Miami. Ele pode ser preso nos Estados Unidos, mas isso depende da inclusão de seu nome na lista da Interpol. Até o momento, a Justiça não fez qualquer pedido para que isso aconteça. A juíza responsável já pediu para que José Neto e Aislla Sabrina, os amigos que viajaram com ele para a Grécia, entrem nessa "difusão vermelha", que funciona como um mandado de captura internacional.

A inclusão do nome do cantor pode ser solicitada nos próximos dias, caso ele não se apresente. Após pedido da juíza, a difusão vermelha precisa ser solicitada por um promotor de Justiça ao Poder Judiciário. Com a aprovação, é encaminhada à superintendência da Polícia Federal, responsável por repassar o pedido à Interpol.

5. Outras casas de apostas enviaram dinheiro ao cantor

As empresas Zelu Brasil Facilitadora de Pagamento e Pix 365 enviaram, respectivamente, R$ 5,7 milhões e R$ 200 mil a uma das empresas do sertanejo, durante o ano de 2023. A Pix 365 é a Vai de Bet, já a Zelu Brasil é a intermediadora de pagamentos tanto dela quanto da Esportes da Sorte —a que Deolane está ligada. Os sócios da Zelu Brasil, Rayssa Rocha e Thiago Rocha, também foram indiciados no mesmo inquérito. Eles estão foragidos.