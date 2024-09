Teve político e ministro do STF: a festa em iate de Gusttavo Lima na Grécia

Na Grécia, festa ocorreu em iate de luxo. O cantor alugou uma embarcação avaliada em aproximadamente R$ 1 bilhão para comemorar os 35 anos de idade ao lado da mulher Andressa Suita na ilha Mykonos.

Com 88 metros de comprimento, o iate tem decks em cascata, um grande deck aberto de popa com piscina e uma estrutura única em forma de 'X' no meio da embarcação.

Ministro e governador marcaram presença. Kassio Nunes Marques, do STF, é amigo próximo do cantor e disse ter ido à festa "só dar um abraço nele". A princípio, o magistrado viajaria no mesmo avião do artista, mas um replanejamento o fez pegar carona no jato do empresário Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandin OIG, CEO do One Internet Game.

Nunes Marques disse que não ficou no iate. O ministro se hospedou em outro barco ancorado na ilha grega e depois seguiu para Roma na mesma aeronave, onde foi organizar um evento acadêmico previsto para dezembro.

Ronaldo Caiado, governador de Goiás, também foi à comemoração.

Iate de luxo

Gusttavo Lima escolheu o superiate de luxo Project X para a celebração. Com diárias a partir de US$ 200 mil, o equivalente a R$ 1,2 milhão à época, a embarcação pode ser vendida a partir de US$ 160 milhões —mais de R$ 993 milhões.