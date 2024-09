Foragido da Justiça, Gusttavo Lima pode ter direito a prisão domiciliar?

Neste ano, Gusttavo Lima adquiriu participação de 25% na empresa Vai de Bet. Associação "levanta sérias dúvidas" sobre integridade das transações e vínculos estabelecidos pelo cantor, que já era patrocinador oficial e garoto-propaganda da casa de apostas.

Cantor vendeu aeronave para Rocha Neto. A Polícia Civil de Pernambuco identificou transação financeira referente à venda de um avião registrado no nome da empresa Balada Eventos, de Gusttavo Lima, e operada pela empresa JMJ Participações, uma das companhias do empresário. Segundo a defesa do cantor, a aeronave ainda estava no nome da Balada Eventos por conta de trâmites burocráticos. O avião foi um dos bens apreendidos pela Operação Integration no começo de setembro.

Avião vendido por empresa de Gusttavo Lima a um dos empresários investigados na Operação Integration Imagem: Divulgação/SSP

Gusttavo Lima teria dado "guarida" ao empresário e à esposa. Segundo a investigação, o cantor teria ajudado Rocha Neto e a esposa, Aislla Rocha, a permanecer fora do Brasil mesmo após pedido de prisão contra o casal. No momento em que a prisão de ambos foi decretada, Rocha Neto e Aislla estavam na Grécia comemorando o aniversário do cantor, junto à esposa de Gusttavo Lima, Andressa Suita. Na viagem de volta, o avião em que o grupo estava fez uma parada na Espanha, onde Rocha Neto e Aislla podem ter ficado. Ambos seguem foragidos.

[A atitude de Rocha Neto e de Aislla] Indica, de maneira contundente, que optaram por permanecer na Europa para evitar a Justiça. A conivência de Nivaldo Batista Lima [nome real de Gusttavo Lima] com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade

Decisão judicial que solicitou prisão do cantor

Investigados na mesma Operação foram soltos na última segunda-feira. A decisão da Justiça determinou a soltura de réus que haviam sido presos na Operação Integration, como a influenciadora Deolane Bezerra, sua mãe Solange e o CEO da Esportes da Sorte, Darwin Da Silva Filho. De acordo com o desembargador responsável pelo caso, "se inexistem elementos para o oferecimento da denúncia, a prisão dos acusados deve ser imediatamente relaxada sob pena de configuração de constrangimento ilegal".