Suelen explica jeito debochado em tretas em A Fazenda: 'Ainda é pouco'

Suelen, que já se envolveu em algumas tretas desde o início de A Fazenda 16 (Record), falou sobre o assunto com Camila e Flora na tarde desta quinta-feira (19).

O que aconteceu

Camila conversou com a aliada e aconselhou sobre usar de deboche em tretas. "Eu sinto em você a coerência. Eu entendo tudo que você fala. O que você fala eu concordo. Você é muito lógica. Só que eu acho que a forma que você fala às vezes leva as pessoas a te interpretarem de uma forma que você não é e isso me preocupa sobe seu jogo. Poque eu vejo em você um potencial muito grande."

A professora ressaltou que Suelen deveria não render tanto as tretas em que se envolve. "Eu entendo você não deitar pra ninguém e você tá certa. Mas tem hora que é não render aquilo."